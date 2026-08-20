Iloldi Boy’s mandan en la ‘Gober’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un total de 42 unidades, el equipo de la Secretaría del Trabajo, mejor conocido como los Iloldi Boy’s, se mantiene en lo más alto de la clasificación general de la rama Varonil de la Copa Gobernador.

Con una impresionante cosecha de 14 triunfos y apenas una derrota, los Iloldi Boy’s tienen el control de la competencia. Tres puntos por debajo aparece la Secretaría de Obras Públicas, que suma 39 unidades, mientras que el IPSSET ocupa el tercer puesto con 38 puntos.

IPSSET DOMINA EL GRUPO 1

En lo que respecta a la clasificación por sectores, el Grupo 1 es encabezado por el IPSSET con 38 unidades, mientras que DIF Colibríes se mantiene en la pelea con 27 puntos.

Dos unidades más abajo aparece Oficina del Gobernador con 25, seguido por Poder Judicial con 24 y SEDUMA con 22. En el fondo del sector se encuentra Deportivo Mercurio con siete unidades.

ILOLDI BOY’S IMPONEN CONDICIONES

En el Grupo 2, la Secretaría del Trabajo confirma su dominio al encabezar el sector con 42 puntos.

UECSE Antisecuestros y Fiscalía General de Justicia comparten el segundo escalón con 28 unidades cada uno; Secretaría General de Gobierno suma 25 puntos, Auditoría Superior del Estado registra 24 y Secretaría de Finanzas cuenta con 21 unidades.

OBRAS PÚBLICAS APRIETA EL PASO

La Secretaría de Obras Públicas domina el Grupo 3 con 39 puntos y se mantiene como el principal perseguidor de los Iloldi Boy’s en la clasificación general.

Secretaría de Administración ocupa el segundo puesto del sector con 25 unidades, seguida por Secretaría de Desarrollo Rural con 14 y Polideportivo Victoria con 12. En la parte baja aparecen ITAVU con seis puntos y Sistema Estación de Seguridad, que todavía no logra sumar.

INDE CONTROLA EL GRUPO 4

Finalmente, en el Grupo 4, el INDE mantiene el control con 33 unidades, seguido por Secretaría de Seguridad Pública con 24 puntos.

Más abajo se encuentran ITFE con 15 unidades, Secretaría de Recursos Hidráulicos con 12 y Hospital Infantil con nueve. Tribunal de Justicia Administrativa cierra la clasificación del sector con seis puntos.

Con 42 unidades y apenas un tropiezo en el torneo, los Iloldi Boy’s se mantienen como el rival a vencer y el equipo que marca el paso en la rama Varonil de la Copa Gobernador.