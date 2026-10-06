Organiza la UAT el Zumbathón con Causa “Energía Rosa: Baila, Dona, Inspira”

Ciudad Victoria, Tam.; 6 de octubre de 2026.

Al consolidar el compromiso social, humanista y de bienestar que distingue a la actual gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a la comunidad en general a sumarse al Zumbathón con Causa “Energía Rosa: Baila, Dona, Inspira”.

El evento se desarrollará el próximo miércoles, 14 de octubre de 2026, en distintas áreas de la entidad y en diversos horarios, teniendo como sedes los gimnasios multidisciplinarios de Victoria, Mante, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, garantizando la integración de todas las regiones universitarias.

Esta iniciativa busca promover la sensibilización y la detección oportuna del cáncer de mama mediante la participación social, la actividad física y la recaudación altruista de apoyos en todo el estado.

Asimismo, esta actividad coincide con la labor orientada al sentido humano promovida por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, respondiendo a los principios normativos de responsabilidad social universitaria, equidad de género y bienestar común.

Enmarcada en las conmemoraciones del «Mes Rosa», dedicado mundialmente a la sensibilización sobre el cáncer de mama, la jornada establece como único requisito de inscripción la donación de 50 taparroscas de plástico por participante.

Todo el material recolectado se entregará formalmente a la Asociación Cachito de Luz A. C. para respaldar el financiamiento de tratamientos, medicamentos y quimioterapias en beneficio directo de pacientes con cáncer, vinculando la empatía ciudadana con la atención médica.

A través de este esfuerzo colectivo, el Zumbathón aprovecha el ejercicio masivo como un espacio para fomentar la prevención y los chequeos médicos, al tiempo que se impulsa el reciclaje y el cuidado ambiental. La UAT invita a asistir vistiendo una prenda de color rosa en señal de solidaridad, reiterando que las puertas de sus centros deportivos están abiertas para quienes deseen bailar, donar e inspirar por una noble causa.