Reabre la Concha Acústica con tres eventos gratuitos del FICSM.

-Luego de su mantenimiento, a partir de este miércoles el recinto urbano recibirá nuevamente al público victorense con tres espectáculos gratuitos del festival cultural de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Concha Acústica de la Unidad Deportiva Siglo XXI es sede de la fiesta cultural de Tamaulipas, con programación artística de gran calidad ofrecida por el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

El director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero-Lecanda, resaltó la importancia de que este espacio forme parte de la trigésima tercera edición del festival, siendo además un recinto de trascendencia para los habitantes de Ciudad Victoria.

«El interés del gobernador Américo Villarreal es que este lugar emblemático para la ciudadanía recupere sus funciones en mejores condiciones, tanto para los artistas como para el público.

Sabemos que forma parte de un espacio público destinado tanto al deporte como a la vida cultural de nuestra capital, siendo vital para la convivencia y la recreación», expuso.

Anunció que dentro del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se han programado tres eventos para beneficio del público en general, comenzando con un proyecto nacional que llega desde el estado de Jalisco.

«Iniciaremos este miércoles 7 de octubre con Kopalli, espectáculo multidisciplinario que integra danza, música, arte multimedia y una propuesta visual que ofrece una experiencia escénica única sobre las culturas ancestrales», dijo el titular del ITCA.

Informó que el talento tamaulipeco formará parte de la programación, ya que el jueves 8 se presentará Meche Ramírez con un concierto tributo a Ricardo Arjona, en el que se integra la participación de 13 músicos tamaulipecos.

Por otra parte, el viernes 9 de octubre, las actividades en la Concha Acústica cierran con la participación de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que presentará un homenaje al cantante y compositor Juan Gabriel.

Todas las actividades serán gratuitas y comenzarán a las 19:00 horas, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar estos eventos y disfrutar del espacio público, con las mejoras recién concluidas.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas informó que la inversión total para la remodelación de la Concha Acústica fue superior a los 24 millones de pesos, principalmente en la construcción de la estructura metálica que protegerá el escenario, la rehabilitación interior de la concha que incluye camerinos y baños, la instalación eléctrica para iluminación y limpieza fina en toda la obra.