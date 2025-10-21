Inicia Ciclo de Cine Tamaulipeco

-El evento se llevará a cabo del 22 al 26 de octubre de manera simultánea en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Como parte de los compromisos emprendidos por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la oferta cultural del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se extenderá por medio del programa «Ecos del Festival», el primero de ellos enfocado en el séptimo arte, con la participación del talento de cineastas tamaulipecos.

«Es primordial difundir la visión artística de nuestros cineastas, una disciplina que requiere empuje y dedicación y en este ciclo podremos constatarlo, viendo el modo de hacer cine y las historias que se cuentan desde Tamaulipas», explicó el director general del ITCA, Héctor Romero- Lecanda.

«Por ello, siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal, lanzamos una convocatoria pública en septiembre, de la que resultaron seleccionados 15 proyectos; entre cine documental e interesantes historias creadas para la pantalla grande, podremos disfrutar del cine hecho en casa», agregó.

A la convocatoria llegaron 46 cortometrajes entre ficción y documental, además de 3 largometrajes, de los cuales se seleccionaron 13 cortometrajes y 2 películas de largo formato.

PROYECCIONES Y DIÁLOGOS

La programación se llevará a cabo simultaneamente en cuatro sedes; Teatro Lucio Blanco de Casa de la Cultura, en Nuevo Laredo, gracias al apoyo del Gobierno municipal; también en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, en Matamoros; la Cineteca Tamaulipas, en Ciudad Victoria y el Parque Cultural Reynosa.

Con funciones diarias a las 18:30 horas, el público podrá dialogar con los directores de las películas en cada sede; Eric Gerardo Ramos, director de «Paquidermo» en Reynosa el 22 de octubre; Alejandro Márquez García, director de «Memorias», en Ciudad Victoria el 23 de octubre, además de Mauricio Sáenz- Cánovas y Rodrigo Verazaluce el 24 de octubre en Matamoros.

El 25 de octubre la charla será con Athenea Victoria Dimas, José Heriberto Pozos, Adbeel Darío Duarte, Clio Acosta y Eduardo Serrato en Ciudad Victoria, mientras que en Nuevo Laredo serán Miranda García e Hiram Vázquez quienes compartirán su experiencia.

Finalmente, Sharanny Rashell Pérez y Jesús Manuel Zuñiga Ponce platicarán en el MACT sobre su proceso el 26 de octubre.

La cartelera completa del Ciclo de Cine Tamaulipeco está disponible en las redes sociales del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Programación:

22 de octubre

Paquidermo (2025)

Largometraje documental

Dir. Eric Gerardo Ramos Ramos

23 de octubre

Memorias (2021)

Largometraje

Dir. Alejandro Márquez García

24 de octubre

Meteorito (2019)

Cortometraje

Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas

Tigre, Tigre (2022)

Cortometraje

Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas

Niño halcón duerme entre visiones de un incendio (2024)

Cortometraje

Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas

Pesadumbre (2025)

Cortometraje documental

Dir. Jorge Enrique González Venegas

25 de octubre

Nadie preguntó por Sócrates (2025)

Cortometraje

Dir. Athenea Victoria Dimas Briseño

La tumba del mojado (2025)

Cortometraje

Dir. José Heriberto Pozos González

Volver a lo mismo (2025)

Cortometraje

Dir. Adbeel Darío Duarte Hernández

Los 7 platillos (2022)

Cortometraje

Dir. Clío Alexia Acosta Martínez

Desde las estrellas (2022)

Cortometraje

Dir. Eduardo Serrato Rodríguez

26 de octubre

Benito y muchos más (2020)

Cortometraje documental

Dir. María del Rosario Lugo Cruz

S.D.R. Ser De Reynosa (2021)

Cortometraje documental

Dir. Jesús Manuel Zuñiga Ponce

Bailarín y punto (2017)

Cortometraje documental

Dir. Sharanny Rashell Pérez Cárdenas

A través del barro (2019)

Cortometraje documental