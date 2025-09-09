Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de diciembre – Con una inversión de 43 millones de pesos, se realizará la edición XXXII del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano con una programación cultural gratuita en los 43 municipios de Tamaulipas y con artistas de Estados Unidos como invitados especial.

De esta manera del 3 al 12 de octubre más de 100 artistas se presentarán en teatros, espacios culturales y espacios públicos. De ellos 66 son artistas tamaulipecos, 26 son artistas, y 9 de talla internacional.

En conferencia de prensa, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar y Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, anunciaron que Estados Unidos será el país invitado, además de Guerrero y Tlaxcala.

Las actividades incluyen promoción a las artes que distinguen a Tamaulipas como el huapango y la música norteña, conocida como Fara Fara

Encuentro de literatura del 10 al 22 se realizará el Festival de Jazz en Tampico, además de una muestra de Cine Tamaulipeco del 22 al 26 de noviembre, en los principales municipios del Estado

Héctor Romero Lecanda pidió a los ciudadanos aprovechar los múltiples eventos culturales que vivirá el estado durante el Festival Internacional.