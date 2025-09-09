Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de septiembre.-Las sanciones que busca imponer el Congreso de Tamaulipas contra ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, alcanzarían a subordinados del ex Auditor Jorge Espino Ascanio, dijo Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que los diputados insistirán en que se aclare quienes fueron responsables de revisar mal las cuentas de la pasada administración estatal y de los municipios.

Señaló que la investigación se centra en la actuación que hizo el ex Auditor Jorge Espino Ascanio, por lo cual las sanciones irían directas «contra cualquier funcionario, contra el ex Auditor y contra los que estaban abajo, los subordinados, los auditores especiales».

Prieto Herrera dijo que la legislatura local pretende llegar hasta el fondo del asunto porque los equipos de auditores «omitieron las reglas de disciplina financiera».

Cuestionó la manera en que se revisaron las cuentas públicas y refirió que los errores habrían sido intencionales » yo creo que fue con dolo que hayan omitido un proceso que yo creo que es habitual y normal en la auditoría».

El líder del Congreso local subrayó «entonces es algo muy extraño, por eso la Comisión volvió a solicitar que se revisaran las cuentas».