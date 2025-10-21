Diputados de Tamaulipas aprueban nuevas medidas contra vapeadores

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de octubre.– El Congreso de Tamaulipas aprobó modificaciones a la Constitución estatal para enfrentar el creciente consumo de vapeadores y drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo, entre adolescentes y jóvenes. La reforma añade un párrafo al artículo 144, estableciendo sanciones más severas para el uso y distribución de estas sustancias.

La iniciativa fue presentada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, quien explicó que la medida busca armonizar la legislación estatal con las reformas federales publicadas en enero.

“Es nuestra responsabilidad proteger a la juventud del daño que generan estas sustancias”, afirmó Vargas Fernández, destacando que la salud implica bienestar integral, no solo ausencia de enfermedad.

Especialistas advierten que la proliferación de vapeadores y drogas sintéticas representa un riesgo creciente, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población.

Además de esta reforma, la sesión legislativa aprobó medidas para fortalecer la transparencia, los derechos humanos y la participación juvenil, como el fortalecimiento de la Contraloría Interna y la creación del Congreso Tamaulipeco de las Personas Jóvenes.

Con estas acciones, la Legislatura busca ofrecer un marco legal más sólido que prevenga y sancione el consumo de sustancias nocivas, garantizando mayor protección a la población.