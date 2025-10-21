Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de octubre.– La capital del Estado registra un bajo nivel de robos patrimoniales, según informó Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, quien destacó que las cifras semanales reflejan el trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad.

“Estamos hablando de seis o siete robos a casa habitación por semana, cuatro o cinco a comercio y tres a transeúntes; son números bajos que reflejan el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad”, señaló el funcionario.

Reséndez Silva explicó que estos resultados se obtienen gracias a la mesa municipal de seguridad, donde cada lunes se analizan estadísticas y se acuerdan acciones preventivas para la capital del estado. “Nos concentramos mucho en la incidencia delictiva que se presenta durante toda la semana”, indicó.

El secretario destacó que la Feria Tamaulipas cuenta con cobertura suficiente de elementos de la Guardia Estatal, Tránsito Estatal y Tránsito Municipal, y hasta el momento no se han reportado incidentes durante el evento.

Para mantener los números bajos, se implementaron rondines permanentes de la Guardia Estatal, Guardia Nacional y Sedena, principalmente en zonas con reportes recientes de robos. “Lo que buscamos es que la presencia de la autoridad sirva como disuasión”, dijo.

Además, se realizan recomendaciones a comerciantes y ciudadanos para proteger sus bienes, como mantener locales cerrados, no dejar objetos a la vista y utilizar sistemas de seguridad básicos. “Hacemos estas recomendaciones a través de las redes sociales del gobierno municipal para que los negocios se encuentren de manera segura”, agregó.

Reséndez Silva reconoció que, aunque los números son bajos, el objetivo sigue siendo reducir los delitos a cero. “Estamos atentos y coordinados con las distintas fuerzas de seguridad para lograr este objetivo, especialmente en la periferia de la ciudad, donde se concentran la mayoría de los incidentes”, concluyó.