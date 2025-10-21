La UAT comparte su espíritu universitario en la Feria Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tam.; 21 de octubre de 2025.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participa en la Feria Tamaulipas 2025, que se lleva a cabo del 16 al 27 de octubre en el recinto ferial del Parque Bicentenario de Ciudad Victoria, con un stand que refleja la creatividad, el talento y la diversidad académica de la máxima casa de estudios del estado.

El espacio universitario se ha convertido en un punto de encuentro para las familias tamaulipecas y visitantes, quienes pueden conocer de cerca la oferta educativa de la UAT, así como las actividades académicas, culturales, científicas y deportivas que la institución impulsa en sus distintas facultades, unidades académicas y dependencias.

A lo largo de los días de feria, el stand de la UAT ofrece muestras artísticas y presentaciones estudiantiles, además de dinámicas interactivas y demostraciones deportivas que promueven el orgullo de pertenecer a la comunidad universitaria.

El stand también cuenta con módulos de atención donde personal universitario brinda información sobre procesos de admisión, programas de licenciatura y posgrado, así como sobre los servicios y proyectos de vinculación que la UAT desarrolla en beneficio de la sociedad.

La UAT invita cordialmente a toda la comunidad a visitar su stand en la

la Feria Tamaulipas 2025 y a disfrutar de un espacio donde se celebra el talento, la ciencia, la cultura y el orgullo de ser Orgullosamente UAT