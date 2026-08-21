FMF anuncia nuevo modelo deportivo: Liga Expansión MX encabezará la nueva pirámide del futbol mexicano

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que modificará la estructura del futbol mexicano y buscará ampliar su presencia a nivel nacional. El proyecto, aprobado por las Asambleas de la FMF y la Liga MX, contempla una reorganización de las distintas categorías, mayor vinculación entre ellas y nuevas oportunidades para jugadores y clubes, con una implementación que comenzará de manera gradual a partir de 2027.

Uno de los principales cambios será la creación de una pirámide deportiva encabezada por la Liga Expansión MX, que tendrá como siguientes niveles a la Liga Premier y la Liga TDP, mientras que el Sector Amateur permanecerá como la base para la formación de talento. La intención de la FMF es que cada categoría conserve su identidad, pero trabaje dentro de una estructura más conectada y competitiva.

¿Qué pasará con el ascenso a la Liga MX?

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, informó que por mandato de la Asamblea de Dueños se modificó el mecanismo de ingreso a Primera División. A partir de ahora, el acceso dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos, como ocurrió con Atlante. El directivo agregó que, cuando se centralicen los derechos de transmisión, podrá analizarse nuevamente algún otro esquema de incorporación a la máxima categoría.

A pesar de que Liga MX y la nueva pirámide serán estructuras diferenciadas, el proyecto contempla mantener una conexión deportiva entre ambas. Entre las medidas previstas se encuentran Torneos de Copa y competencias conjuntas, filiales de clubes de Liga MX, inversión en infraestructura y procesos de formación y proyección de talento, además de la estandarización de academias.

El nuevo modelo también establecerá un sistema progresivo de licenciamiento con estándares deportivos, administrativos, financieros, comerciales, de seguridad e infraestructura. De acuerdo con la Federación, estos requisitos se adaptarán a la realidad y los objetivos de cada división con la intención de fortalecer institucionalmente a los clubes y mejorar las condiciones de competencia.

FMF busca llevar el futbol profesional a más ciudades de México

Otro de los objetivos centrales es ampliar la cobertura territorial del futbol profesional en México. Actualmente, 101 de las 131 ciudades del país con más de 100 mil habitantes cuentan con futbol profesional, equivalente al 77.1 por ciento y a un alcance estimado de casi 50 millones de personas. El plan pretende fortalecer progresivamente esa presencia en las 32 entidades federativas y llegar a más ciudades y comunidades.

Para los futbolistas, la Federación considera que la certificación de academias, la incorporación de más filiales de equipos de Liga MX y la creación de entornos profesionales de mayor exigencia abrirán nuevos espacios para acumular minutos de competencia y encontrar vías de desarrollo. La nueva estructura también buscará facilitar la proyección de los jugadores hacia otros niveles, incluida la Liga MX y las Selecciones Nacionales.

La implementación del nuevo modelo deportivo de la FMF comenzará de inmediato y avanzará por etapas. Durante 2026 y 2027 se realizarán mesas de diálogo con representantes de Liga Expansión MX, Liga Premier, Liga TDP, jugadores y otros actores para definir los componentes deportivos, operativos y normativos. La Federación plantea que la transformación permita construir un ecosistema más sólido y competitivo, aunque reconoce que el proceso implicará cambios y distintas perspectivas dentro del futbol mexicano.