Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

La emergencia nacional por el gusano barrenador del ganado mantiene en alerta al sector pecuario. El diputado federal José Braña Mojica advirtió que la situación requiere medidas inmediatas y recursos extraordinarios, pues la plaga ha provocado el cierre de la frontera con Estados Unidos y severas pérdidas para los pequeños ganaderos.

De acuerdo con cifras oficiales, para marzo de 2026 se reportaron mil 33 casos activos en 19 estados del país. Aunque se instaló la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador, el legislador reconoció que los avances en el control del parásito no han sido suficientes y la situación sigue siendo delicada.

Braña Mojica recordó que desde enero planteó en la Cámara de Diputados la creación de un fondo emergente de hasta 600 millones de pesos para reforzar el combate a la plaga. “Le estamos dando seguimiento desde la Comisión de Ganadería, no hemos dejado de insistir sobre la urgencia de estos recursos… vamos a insistir sobre el refuerzo de los 600 millones que sí nos súper urge”, subrayó.

El legislador señaló que los pequeños productores enfrentan dificultades incluso para alimentar a sus animales y cubrir servicios veterinarios, toda vez que no cuentan con subsidios ni apoyos suficientes para sostener su actividad.

Ante la emergencia, Braña Mojica enfatizó que es obligatorio tramitar certificados sanitarios para movilizar ganado y garantizar que los animales no presenten heridas ni gusaneras, como medida para frenar la propagación del parásito.

El diputado insistió en que se requieren acciones más contundentes y recursos adicionales para contener la plaga. “Aunque ha habido avances, la situación sigue siendo delicada y requiere un esfuerzo mayor”, reconoció.

La crisis del gusano barrenador expone la vulnerabilidad del sector pecuario y la urgencia de una respuesta institucional. Mientras los ganaderos esperan apoyos directos y soluciones inmediatas, el llamado desde San Lázaro es claro: sin recursos extraordinarios, el riesgo de que la plaga se expanda y afecte aún más la economía rural es inminente