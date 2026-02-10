Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de febrero.- La reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión registra avances relevantes a partir de los acuerdos construidos entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, en un proceso que busca sentar las bases de una modificación integral al sistema electoral mexicano.

El diputado federal José Braña Mojica explicó que las negociaciones entre las fuerzas que integran la llamada Cuarta Transformación han permitido identificar coincidencias sustantivas, lo que ha facilitado el camino para avanzar en una propuesta que pretende atender temas de fondo y no solo ajustes superficiales.

Detalló que la iniciativa contempla una revisión profunda del sistema electoral, que incluye reformas constitucionales y cambios a diversas leyes secundarias, con el objetivo de modernizar los procesos democráticos y fortalecer la representación política.

Aunque aún no se conoce el contenido final de la propuesta que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, el legislador afirmó que existe un consenso avanzado entre Morena, PT y PVEM para impulsar la reforma y sacarla adelante en el Congreso.

Braña Mojica señaló que el diálogo no se ha limitado a los partidos de la coalición gobernante, ya que también se han establecido pláticas con otras fuerzas políticas, con la intención de construir acuerdos más amplios.

Indicó que estas conversaciones buscan generar condiciones de estabilidad política y evitar confrontaciones innecesarias durante la discusión legislativa de la reforma.

El diputado consideró que el proceso avanza de manera positiva y confió en que se llegará a buenos términos para concretar una reforma electoral con respaldo suficiente.