SSP: 20 policías caídos en la administración; 4 en el último año

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 11 de mayo del 2026

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que en lo que va de la presente administración estatal 20 agentes de la Guardia Estatal han perdido la vida en cumplimiento del deber, cuatro de ellos en el último año.

El funcionario reconoció que el ataque ocurrido el pasado 5 de mayo en Reynosa, donde murieron dos policías estatales, fue perpetrado por el crimen organizado. “No tengo conocimiento de investigaciones hacia elementos de la propia dependencia. Este es un evento que lo hizo el crimen organizado”, declaró.

Pancardo aseguró que la Secretaría colaborará con toda la información que requiera la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), y será esta la que deslinde responsabilidades. “No tenemos ningún evento en el que nuestro personal haya participado”, puntualizó.

Detalló que en menos de un año al frente de la dependencia han muerto cuatro policías: dos en Reynosa y dos más en Nuevo Laredo. “En mi administración cuatro, en Nuevo Laredo, frontera grande, y estos dos en Reynosa”, precisó.

El titular de la SSP explicó que cuando un elemento fallece en cumplimiento de su deber, se apoya a la familia con seguro de vida, gastos de sepelio, traslados, alojamiento en la capital del estado y pensión para quien corresponda.

El saldo total de policías caídos en la administración estatal asciende a 20 elementos, 16 durante la gestión de Sergio Hernando Chávez García y cuatro en el último año bajo la dirección de Pancardo Escudero.