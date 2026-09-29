Guerrero y La Máquina del 24 se quedan en blanco

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El que pintaba para ser el platillo fuerte de la jornada 10 de la Liga Premier Adelitas 2003 terminó con un par de “roscas” en el marcador, luego de que Deportivo Guerrero y La Máquina del 24 igualaran 0-0 en una edición más del Clásico de la Liga.

El rectángulo de las Adelitas fue el escenario de este compromiso, donde previo al silbatazo inicial se rindió un pequeño, pero emotivo homenaje a Eleazar “Chino” Villanueva, padre de varios integrantes del Deportivo Guerrero, quien lamentablemente se adelantó en el camino.

Ya con el balón en movimiento, ambos equipos salieron decididos a buscar la portería rival, protagonizando un encuentro de ida y vuelta durante los primeros minutos.

Las oportunidades aparecieron en ambas áreas; sin embargo, los atacantes salieron con la pólvora mojada, mientras que los arqueros respondieron cuando fueron exigidos para mantener intacto el marcador durante la primera mitad.

Para el complemento, la tónica se mantuvo. Guerrero y La Máquina del 24 continuaron proponiendo al ataque, pero las defensivas estuvieron atentas y los guardametas se encargaron de bajar la cortina ante cada intento de romper el cero.

El tiempo comenzó a convertirse en enemigo de ambos conjuntos y, pese a los intentos por encontrar el gol que inclinara la balanza, las redes se negaron a moverse.

Tras los 50 minutos reglamentarios, el silbatazo final decretó el 0-0, resultado con el que Deportivo Guerrero y La Máquina del 24 dividieron puntos en el Clásico de la Liga Premier Adelitas 2003.