Betancourt rompe la barrera de las tres horas en Berlín

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El corredor y entrenador tamaulipeco Juan Carlos Betancourt cumplió uno de los grandes objetivos dentro del atletismo de fondo al romper la barrera de las tres horas en el Maratón de Berlín, tras detener el cronómetro en 2 horas, 55 minutos y 42 segundos.

El coach de Renegados Runners, We Advance y Selección Demapro completó los 42 kilómetros y 195 metros por debajo de las tres horas, registro que lo colocó en el lugar 37 entre los corredores mexicanos participantes en una de las pruebas de maratón más reconocidas a nivel internacional.

Betancourt mantuvo el ritmo necesario a lo largo del recorrido por las calles de la capital alemana para cruzar la meta con un tiempo oficial de 2:55:42, consolidando así una destacada actuación en suelo europeo.

Sin embargo, para Betancourt la meta de Berlín no representa el final del recorrido, sino apenas una escala dentro de una intensa aventura deportiva por Europa. Con pocos días para soltar las piernas y recuperar el cuerpo después de los 42.195 kilómetros, el mexicano tendrá que cambiar rápidamente el chip: del asfalto y la resistencia del maratón pasará a la fuerza, velocidad y exigencia física del HYROX.

Será este jueves 1 de octubre cuando Betancourt vuelva a entrar en acción, ahora en Burdeos, Francia, donde comenzará su participación en esta competencia.

De esta manera, el entrenador afrontará dos retos de alta exigencia prácticamente de manera consecutiva, buscando trasladar el gran momento mostrado en Berlín a una disciplina completamente diferente.