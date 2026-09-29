La Catrina se corona en el Mixto

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a contar con un equipo parchado desde la fase final del torneo, La Catrina logró sobreponerse a las adversidades y coronarse campeón de la categoría Mixto de los Kama’s, tras vencer 7-6 en tanda de penales a Leo Mar en la gran final.

El Kama’s Park fue el escenario de este duelo por el campeonato, disputado durante el fin de semana, donde ambos equipos protagonizaron un cerrado encuentro que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, obligando a definir al monarca desde el manchón penal.

En las acciones del encuentro, los primeros 25 minutos fueron de ida y vuelta, con ambos conjuntos proponiendo a la ofensiva. Sin embargo, fue el cuadro de la “Huesuda” el que estuvo más cerca de abrir el marcador, al estrellar en dos ocasiones el balón en los postes.

Alexis “Bolita” Ávila fue uno de los que más cerca estuvo de romper el cero, luego de sacar un potente disparo que terminó impactándose en el poste de la portería rival.

Para el complemento, La Catrina tomó el control del encuentro y se volcó con todo al ataque en busca del gol del campeonato. No obstante, su principal enemigo fueron los tres postes de la portería de Leo Mar, que resultaron determinantes para mantener el 0-0 hasta el final del tiempo reglamentario.

Con el título en el aire, todo tuvo que definirse desde los once pasos.

En la tanda de penales, La Catrina mostró mayor contundencia y convirtió cada uno de sus disparos, mientras que Leo Mar falló su última ejecución, decretando el 7-6 definitivo.

Así, el conjunto morado desató el festejo en el Kama’s Park y se consagró campeón de la sexta edición del torneo Mixto de los Kama’s.