Cantú despide a Mante

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana se cumplió la lógica en la Semifinal entre Deportivo Cantú y Deportivo Mante, donde el conjunto de Cantú consiguió instalarse en la gran final de la categoría de Primera División de la Liga Santander Premier, tras imponerse 3-2 en el marcador global.

El campo del Complejo La Cima fue el escenario de este encuentro, al que ambos equipos llegaron con la eliminatoria completamente abierta, luego del empate 2-2 registrado en el juego de Ida.

Desde los primeros minutos, Deportivo Cantú mostró mayor vocación ofensiva, mientras que los “Cañeros”, contra viento y marea, mantuvieron resguardado su marco, apostando por encontrar un contragolpe que pudiera inclinar la balanza a su favor.

Rolando Sena tuvo una de las oportunidades más claras para poner el 1-0 a favor de Cantú; sin embargo, el arquero de Mante apareció oportunamente para detener su remate de cabeza.

El reloj siguió su marcha y, pese a los intentos de ambos equipos, el marcador permaneció 0-0 al término de los primeros 45 minutos.

Para el complemento, la historia se mantuvo prácticamente igual. Mante aguantó gran parte del segundo tiempo y esperó hasta la recta final para modificar su esquema y jugar con dos delanteros, obligado por la necesidad de buscar el gol, ya que el empate favorecía a Cantú.

Fue entonces cuando el conjunto victorense encontró el espacio que había buscado durante todo el encuentro. Abisai Cruz aprovechó una de las pocas concesiones de la defensiva cañera y, con un disparo de pierna derecha, mandó el balón al fondo de las redes.

El 1-0 sentenció el encuentro y colocó el marcador global 3-2 a favor de Deportivo Cantú, que selló así su boleto a la gran final después de finalizar la fase regular en el segundo lugar de la tabla general.

LAS MARÍAS REMONTAN

En la otra llave de Semifinales, Las Marías protagonizó una espectacular remontada al levantarse de un 3-1 adverso para terminar imponiéndose 6-4 en el marcador global sobre Sección X.

Con la remontada consumada, Las Marías dejó en el camino a Sección X y consiguió su boleto a la gran final, donde se medirá ante Deportivo Cantú por el campeonato de la Primera División de la Liga Santander Premier.