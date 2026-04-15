Alista Congreso de Tamaulipas reforma electoral y constitucional rumbo a 2027

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de abril.- El Congreso del Estado de Tamaulipas comenzó la preparación de reformas a la Constitución local y a la Ley Electoral para aplicar en la entidad el llamado Plan B electoral que se pretende implementar antes de las elecciones del 2027.

El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, aseguró que habrá tiempo suficiente para analizar y aprobar los cambios, por lo que descartó retrasos en el proceso legislativo y afirmó que existe voluntad política para avanzar con las modificaciones.

“Ya se está trabajando en un Plan B estatal en estos días, vamos a ver, obviamente en coordinación con el poder ejecutivo, pues queremos nosotros también pues poner nuestro granito de arena en el tema del Plan B”.

El legislador explicó que uno de los principales puntos de la reforma será la limitación de los sueldos de funcionarios electorales, medida que, dijo, busca reducir el gasto público y responder a la exigencia ciudadana de aplicar criterios de austeridad en las instituciones.

“Sobre todo en el mismo tema, que no se derroche dinero donde no se debe de gastar, sería obviamente en nóminas de servidores públicos y por ende estamos ya arrastrando el lápiz para ver qué propuesta vamos a sacar para los tamaulipecos”, sostuvo.

Prieto Herrera también adelantó que la iniciativa contempla reducir el número de integrantes de los cabildos municipales, con el propósito de agilizar la toma de decisiones en los ayuntamientos y disminuir los costos operativos de los gobiernos locales.

Además, indicó que otro de los puntos relevantes será establecer un límite al presupuesto del Congreso del Estado, con la finalidad de fortalecer la disciplina financiera y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

El presidente de la Junta de Gobierno reiteró que las reformas se analizarán y, en su caso, se aprobarán en tiempo y forma, con el objetivo de que los cambios puedan aplicarse en el proceso electoral de 2027 en Tamaulipas.