¡12 de 39! El fracaso del “Chavo” Díaz hunde a Correcaminos y lo deja fuera

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A una jornada de que concluya el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, Correcaminos quedó sin posibilidades de clasificar a la Liguilla al ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla general, prolongando así una racha de 17 temporadas con resultados adversos en la categoría.

Los números no respaldan la gestión del entrenador Gustavo “Chavo” Díaz, quien ha sumado 12 puntos de 39 posibles, para una efectividad del 30 por ciento. Aunque la cifra representa una ligera mejora respecto al Apertura 2025 de Héctor Hugo Eugui, cuando el equipo obtuvo 10 unidades, el avance resulta insuficiente en términos competitivos.

En la tabla anual, el panorama es similar. Correcaminos se mantiene en la penúltima posición con 22 puntos y, aun con una victoria en su último compromiso, no tiene posibilidades de escalar lugares.

La tendencia negativa no es nueva. Desde la creación de la Liga de Expansión MX, el equipo ha registrado de manera constante resultados por debajo de la media. En caso de no ganar ante Alebrijes de Oaxaca, este Clausura 2026 se colocaría entre sus peores torneos, solo por encima del Apertura 2024 (9 puntos) y Apertura 2025 (10 puntos).

Rendimiento por debajo de lo esperado

La etapa de Gustavo Díaz en Correcaminos se distingue por cifras discretas en comparación con sus antecedentes. El técnico uruguayo no ha logrado superar los 15 puntos en el torneo con el conjunto tamaulipeco.

El contraste es evidente con su paso por Celaya, donde acumuló 61 puntos en 31 partidos, con una efectividad del 65.5 por ciento. Incluso considerando su experiencia previa en Liga MX con León, donde registró 10 puntos en nueve jornadas, los números actuales reflejan un desempeño limitado.

Deficiencias en defensa y ataque

En el aspecto defensivo, Correcaminos ha recibido 24 goles en 13 jornadas, ubicándose entre las defensas más vulnerables del torneo.

Aunque la cifra es menor a los 35 goles permitidos en el Apertura 2025, el equipo acumula 59 anotaciones en contra en el año futbolístico.

En ofensiva, la situación es más compleja. Con 13 goles en el Clausura 2026, el equipo es el de menor producción en el torneo, con un promedio de un gol por partido. Además, no ha logrado igualar lo realizado en el certamen anterior, cuando registró 16 anotaciones.

Poca participación de la cantera

La utilización de jugadores de fuerzas básicas ha sido limitada. Solo seis canteranos han tenido actividad, sumando menos de 500 minutos de los mil 170 disputados en 13 jornadas.

Entre ellos, Joaquín Estopier destaca con 242 minutos y dos goles, mientras que Rafael Arce ha participado en seis encuentros con 56 minutos acumulados. Otros jugadores han tenido participación esporádica, sin incidencia significativa.

Refuerzos con bajo impacto

Para el Clausura 2026, la directiva incorporó 17 jugadores; sin embargo, menos del 45 por ciento ha superado los 500 minutos de juego.

Elementos como Alex Morranez (180 minutos) y Duván Mina (211) registran poca actividad, al igual que Jesús Piñuelas, Diego Pineda y Ronaldo Prieto.

Daniel Delgadillo, con 468 minutos, también se mantiene por debajo de ese umbral.

Correcaminos llegará a la última jornada sin aspiraciones de clasificación, en medio de cuestionamientos sobre su rendimiento deportivo y la planificación del plantel, en un contexto donde los resultados continúan sin mostrar una mejora sustancial.