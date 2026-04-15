Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 abril.- Tamaulipas se colocó entre las entidades con mayor crecimiento industrial del país al registrar un aumento anual de 12.3 por ciento cifra que superó ampliamente el promedio nacional de 2.4 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del INEGI.

Esta cifra dada a conocer hoy, se refiere al dato más reciente, que corresponde al cierre del mes de diciembre del 2025.

El crecimiento del estado fue impulsado principalmente por el sector minero, que reportó un incremento de 42 por ciento, además de un aumento de 13.1 por ciento en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como un alza de 27.3 por ciento en la construcción, consolidando a la entidad como uno de los polos industriales más dinámicos del noreste del país.

Además, la actividad industrial de Tamaulipas registró un crecimiento mensual de 2.8 por ciento en cifras desestacionalizadas durante diciembre de 2025, colocándose entre los estados con mayor dinamismo en el país, junto con Quintana Roo, Colima y Campeche.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el estado también se posicionó entre las entidades con mayor crecimiento industrial, junto con Colima, Hidalgo y Sinaloa, lo que confirma una tendencia positiva sostenida al cierre del año.

El reporte del INEGI también señala que Tamaulipas destacó por su contribución al crecimiento nacional, superando a varias entidades con alta actividad industrial, como algunas del norte y centro del país, donde el crecimiento fue más moderado.

Mientras Tamaulipas avanzó, otras entidades también registraron aumentos importantes, entre ellas Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Sonora, aunque con variaciones menores frente al dinamismo registrado en territorio tamaulipeco.

El comportamiento de la actividad industrial posiciona a Tamaulipas como uno de los estados con mejor desempeño económico al cierre de 2025, impulsado por la expansión de sectores estratégicos y por el fortalecimiento de su infraestructura productiva.