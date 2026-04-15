Sigue en marcha la Copa Gobernador 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Se llevó a cabo de manera parcial la jornada 2 de la Copa Gobernador varonil, la cual se vio afectada por las inclemencias del clima, provocando que algunos encuentros se jugaran únicamente durante el primer tiempo.

Los partidos se desarrollaron en la Unidad Deportiva IPSSET y el Estadio Marte R. Gómez, dejando los siguientes resultados:

La Secretaría del Trabajo logró un triunfo de 2-0 sobre el INDE en uno de los encuentros que sí concluyó con normalidad.

En otro compromiso, la Unidad Deportiva IPSSET venció 4-2 a los Colibríes del DIF Tamaulipas, cotejo que también pudo disputarse por completo.

En los duelos que quedaron inconclusos, la Oficina del Gobernador se encontraba arriba 7-0 ante el Hospital Infantil, Administración empataba 0-0 frente a Desarrollo Rural, mientras que la Secretaría General tenía ventaja de 3-1 sobre el ITJA. De igual forma, UECSE se encontraba arriba 2-0 ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Se espera que en próximos días se definan las fechas para la reanudación de los encuentros pendientes y esta semana se realizará la jornada número tres.