Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.-Ante la efervescencia de los tiempos electorales, el diputado local Humberto Prieto Herrera pidió a los legisladores de Morena «no mezclar la grilla política con el trabajo legislativo».

En conferencia de prensa diputado de Reynosa llamó a la bancada legislativa de Morena a no descuidar el trabajo en el Congreso del Estado.

Ante su petición de no mezclar temas de las convocatorias de Morena con la diputación local, señaló que no utilizará el tiempo laboral del Congreso para abordar esos asuntos.

«Porque estamos en una hora laboral no quisiera hablar de temas partidistas y no quiero profundizar mucho», dijo.

El presidente de la Junta de Gobierno del poder legislativo estatal, señaló que aún no define si pedirá licencia para aspirar a algún cargo.

Prieto Herrera señaló que por el momento ningún diputado ni diputada local se ha separado del cargo.

Lo anterior porque la convocatoria para coordinadores (precandidatos) de los 8 distritos federales no exige a los diputados que soliciten licencia para contender.

En ese sentido, Prieto Herrera dijo que los diputados esperan las siguientes convocatorias, para diputaciones locales y alcaldías, para definir si solicitan licencia temporal y entran al relevo los legisladores suplentes.

«Que no coman ansias y que esperen

A los tiempos electorales y si van a registrarse pues es tema decada quien y que no mezclen el tema a de la grulla electoral», refirió.