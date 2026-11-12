Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.- Mejorar las condiciones de vida de las familias del campo, ampliar la capacitación de los productores y fortalecer la soberanía alimentaria son los objetivos de una iniciativa presentada por el diputado Humberto Prieto Herrera para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de Tamaulipas.

La propuesta busca actualizar el artículo 4 de la legislación estatal mediante la incorporación de cuatro conceptos: bienestar social, extensionismo, recursos naturales y soberanía alimentaria, con los que se pretende ampliar la visión sobre las necesidades del sector rural.

El legislador consideró que las políticas dirigidas al campo no deben concentrarse exclusivamente en la producción agrícola y ganadera, sino tomar en cuenta las condiciones sociales de las comunidades y de las familias que dependen de estas actividades.

“Hablar del campo también significa mejores condiciones de vida para las familias rurales, capacitación y asistencia técnica para nuestros productores, cuidado de los recursos naturales y el fortalecimiento de nuestra capacidad para producir los alimentos que necesitamos”, expresó.

Prieto Herrera sostuvo que el desarrollo rural debe contemplar oportunidades para quienes trabajan la tierra, así como mecanismos de apoyo que permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer las actividades productivas en las comunidades.

“El desarrollo rural debe traducirse en bienestar para las familias, oportunidades para los productores y soberanía alimentaria para nuestro país”, manifestó al explicar los alcances de la propuesta.

La iniciativa también plantea distinguir entre soberanía y seguridad alimentaria, al establecer que la primera implica que el país tenga capacidad para decidir sobre la producción, el abasto y el acceso a los alimentos mediante el fortalecimiento de su propia producción.

De acuerdo con el planteamiento del diputado, los cambios no representarían nuevas obligaciones para las autoridades ni requerirían recursos presupuestarios adicionales, por lo que la propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Desarrollo Sustentable del Congreso de Tamaulipas para su análisis.