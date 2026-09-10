Arnulfo Rodríguez rechaza uso político de maestros

Por José Gregorio Aguilar Torres

Jueves 10 de septiembre de 2026

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró que los maestros de Tamaulipas no serán utilizados con fines políticos en el proceso electoral que inició este jueves, y rechazó que la estructura sindical se ponga al servicio de Morena o de cualquier partido.

“Ella es la presidenta de México, nosotros estamos con México. Siempre hemos estado con el presidente en turno, hoy con Claudia Sheinbaum. Lo importante es que viva la democracia y que gane el que la gente quiera”, expresó.

Y es que Arnulfo Rodríguez Treviño acudió al Polyforum de ciudad Victoria donde la presidenta Claudia Sheimbaum presentó un resumen de su segundo informe de gobierno. “Ella es la presidenta de México y nosotros estamos con México, como hemos estado toda la vida con el presidente en turno. Venimos a recibir a la presidenta”.

Rodríguez Treviño subrayó que el magisterio debe mantenerse al margen de negociaciones partidistas y que la prioridad es defender la escuela pública. “Mientras tengamos gobiernos que cuiden la escuela pública, los maestros estaremos con ellos”, dijo.

Por otra parte, cuestionado sobre los resultados de la prueba internacional PISA, el líder sindical cuestionó su validez. “Yo pregunto, ¿quién las hace? Ningún maestro de Tamaulipas me ha dicho que vinieron a medirlos. Lo que a mí me consta es el trabajo de mis compañeros y el orgullo de nuestras escuelas”, afirmó.