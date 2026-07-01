Arnulfo Rodríguez: “Nadie me va a comprar”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, afirmó que su compromiso es con los maestros y que nunca entregará la voluntad del magisterio a ningún partido político.

“Nadie me va a comprar, nadie me va a decir ‘oye te ayudo para que me entregues los votos’. Lo que es del maestro es del maestro y no se vende”, expresó durante un encuentro con docentes.

Rodríguez Treviño subrayó que su trayectoria sindical ha estado marcada por la lealtad y la defensa de los trabajadores de la educación. “Yo no he tenido nunca un puesto político, ni regidor ni diputado. Mi deber es con los maestros, no con partidos ni gobernadores”, señaló.

El dirigente recordó que en el pasado hubo intentos de controlar al sindicato desde los gobiernos estatales y municipales, pero aseguró que ahora la organización mantiene independencia. “Si antes con todo el poder no pudieron, hoy menos. Yo estoy de lado de los maestros y de la organización sindical”, dijo.

El líder sindical destacó que su liderazgo se basa en atender las necesidades de los docentes, desde plazas y cambios de adscripción hasta apoyos en casos de enfermedad. “El gozo más grande de un líder es sentirse realizado cuando ayuda a un compañero”, afirmó.

El secretario general insistió en que su compromiso es institucional y con el país. “Lo que necesitamos es lealtad al sindicato y al magisterio. Nunca traicionaré a los maestros porque ellos son la razón de nuestra organización”, puntualizó.

Rodríguez Treviño también reconoció que la confianza de los docentes proviene de su origen humilde y de mantenerse cercano a las bases. “Si eres de origen humilde, no puedes olvidar a tu gente. No puedes volverte sordo ante sus demandas”, expresó.

Por último aseguró que está preparado para cualquier escenario político o sindical. “Lo que venga, lo que venga. No nos van a ganar porque saben que soy un hombre leal al sindicato y a mis compañeros”, concluyó