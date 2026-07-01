Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de julio.-El Estado de Tamaulipas mantiene una baja incidencia de dengue durante 2026, al acumular únicamente 36 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 24, según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

El reporte correspondiente al periodo del 8 al 14 de junio detalla que, de ese total, 20 casos corresponden a dengue no grave, con 11 pacientes hombres y nueve mujeres.

En el mismo informe se establece que 15 personas han sido diagnosticadas con dengue con signos de alarma, condición que requiere vigilancia médica por el riesgo de complicaciones.

De estos casos, siete corresponden a hombres y ocho a mujeres, lo que refleja una distribución relativamente equilibrada entre ambos sexos en los registros oficiales.

Las autoridades sanitarias también informaron que durante el año se ha registrado únicamente un caso de dengue grave en Tamaulipas, correspondiente a una mujer, lo que mantiene una incidencia baja en este indicador.

El boletín epidemiológico señala que el comportamiento de estas enfermedades transmitidas por vector, principalmente por mosquitos, se mantiene controlado en la entidad en comparación con otros periodos de vigilancia.

Asimismo, el informe federal confirma que en Tamaulipas no se han reportado casos de chikungunya, fiebre del oeste del Nilo ni infección por virus zika en lo que va del año.

De igual forma, la entidad continúa sin registros de paludismo, mientras las autoridades de salud mantienen acciones de prevención y control de vectores en distintos municipios del estado para evitar brotes.