Dan certeza a fisioterapeutas de Tamaulipas con nuevo marco legal en salud

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de julio.-El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Salud de Tamaulipas que incorpora la terapia física dentro del marco legal estatal y brinda mayor respaldo a los profesionales dedicados a la rehabilitación y recuperación funcional de pacientes.

La Legislatura 66 avaló por unanimidad la modificación al artículo 45 Bis de la Ley de Salud de Tamaulipas, una iniciativa presentada por la diputada Cynthia Jaime Castillo, de Morena, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General de Salud.

Con esta reforma se fortalecen los mecanismos de verificación sobre la acreditación profesional de quienes realizan actividades relacionadas con el sector salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Uno de los principales cambios aprobados es el reconocimiento expreso de la terapia física dentro de la legislación sanitaria del Estado, lo que establece mayores bases para la regulación y profesionalización de esta disciplina.

La terapia física forma parte del área de la salud y tiene como objetivo recuperar, mantener y mejorar la movilidad y las funciones del cuerpo mediante tratamientos especializados para atender distintas condiciones médicas.

Esta disciplina interviene en procesos de recuperación por lesiones musculares, problemas articulares, dolores de espalda, rehabilitación después de cirugías, accidentes, enfermedades neurológicas y limitaciones físicas que afectan la calidad de vida de los pacientes.

En Tamaulipas, los servicios de terapia física se ofrecen en hospitales, centros de rehabilitación, instituciones públicas y clínicas privadas de municipios como Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Reynosa y Matamoros, donde especialistas atienden diversas necesidades de recuperación.

Los tratamientos aplicados por fisioterapeutas incluyen ejercicios terapéuticos, técnicas manuales, herramientas especializadas y programas personalizados para cada paciente, con beneficios en rehabilitación médica, recuperación deportiva, prevención de lesiones y mejora de la funcionalidad corporal.