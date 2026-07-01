Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 1 de julio.-El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) analiza el alcance de la reforma aprobada por el Congreso local que permite a personas investigadas o vinculadas a proceso penal participar en elecciones, siempre que no exista una sentencia firme en su contra, a menos de 90 días del arranque del proceso electoral en la entidad.

El presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, señaló que la aplicación de esta disposición dependerá de cómo se establezcan los artículos transitorios de la reforma, ya que estos definen si entrará en vigor de inmediato o hasta el siguiente proceso electoral.

Explicó que la legislación electoral vigente contempla restricciones cuando las modificaciones se realizan dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, lo que obliga al organismo a revisar con precisión el marco jurídico aplicable.

Ramos Charre precisó que, durante el registro de candidaturas, el IETAM deberá verificar si algún aspirante ha perdido sus derechos político-electorales a partir de una sentencia penal, situación que sí impediría su participación en la contienda.

Sin embargo, aclaró que quienes únicamente se encuentren bajo investigación o vinculados a un proceso penal, sin una resolución judicial firme, podrían mantener su derecho a ser registrados como candidatos en Tamaulipas.

La reforma aprobada por el Congreso del Estado establece que esta condición aplicará para cargos de elección popular como alcaldías, regidurías y sindicaturas, ampliando el margen de participación política en el ámbito municipal.

De acuerdo con lo discutido por los legisladores, la medida busca garantizar el principio de presunción de inocencia, evitando que una investigación en curso sea motivo suficiente para limitar derechos políticos en la entidad.

Asimismo, los diputados señalaron que la modificación tiene como objetivo armonizar la legislación estatal con la Constitución, estableciendo criterios más claros sobre la suspensión de derechos políticos únicamente en casos de sentencia firme.

El IETAM deberá definir en las próximas semanas la ruta jurídica y operativa para aplicar esta reforma, en el contexto del proceso electoral que iniciará en la segunda semana de septiembre en Tamaulipas.