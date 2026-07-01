Abierto registro de Becas 2026-2027 para servidores públicos e hijos

Julio 01 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de apoyar la economía y el desarrollo académico de las familias de la burocracia estatal, la secretaria de Administración del Gobierno de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que ya se encuentra abierta la convocatoria de Becas Escolares 2026-2027.

Este programa está dirigido al personal del servicio público estatal y a sus hijas e hijos que cursen estudios de nivel básico, medio superior, superior o posgrado. El periodo de registro estará disponible del 1 de julio al 25 de septiembre de 2026.

Para acceder a este beneficio, las y los solicitantes deberán ser servidores públicos del Gobierno Central con una antigüedad mínima de seis meses. La convocatoria aplica para personal sindicalizado, de confianza y extraordinario.

Asimismo, podrán registrarse hasta tres hijas o hijos por servidor público que se encuentren inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 y acrediten un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar inmediato anterior.

Luisa Eugenia Manautou Galván destacó que este apoyo forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, orientadas a fortalecer el bienestar de las y los trabajadores al servicio del estado y reconocer su esfuerzo en favor de la transformación de Tamaulipas.

Para realizar el registro y consultar los requisitos completos de la convocatoria, las personas interesadas pueden ingresar al siguiente enlace: https://sitam.tamaulipas.gob.mx/bonosbecas/registro.