¿Y SI SÍ?… ¡GANÓ MÉXICO!

Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, México vence a Ecuador 2-0 y avanza a la ronda de octavos de final.

Después de 40 años, el Tri volvió a ganar un partido de Fase Final de una Copa del Mundo y lo hizo nuevamente en casa frente a su gente

La Selección Mexicana confirmó su lugar entre los mejores de la Copa del Mundo. El Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador con una actuación contundente de sus delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes marcaron los goles que sellaron el boleto a los Octavos de Final.

México tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa al 22′, cuando Julián Quiñones abrió el marcador con un auténtico golazo tras una asistencia de Roberto Alvarado.

Cabe señalar que Quiñones es uno de los jugadores mexicanos con más goles en una edición de la Copa del Mundo.

El dominio mexicano continuó y apenas nueve minutos después cayó el segundo tanto. Al 31′, Raúl Jiménez aprovechó una asistencia de Quiñones para ampliar la ventaja y prácticamente encaminar la clasificación.

Con esa anotación, el delantero llegó a 48 goles con la Selección Mexicana, cifra con la que igualó a Hugo Sánchez en el tercer lugar de los máximos goleadores en la historia del combinado nacional.

Lejos de conformarse, el conjunto dirigido por Javier Aguirre siguió buscando el arco rival. César Montes estuvo cerca de convertir el tercero con un remate que obligó al arquero Hernán Galíndez a intervenir con una gran atajada para evitar una goleada.

Antes del silbatazo final, el árbitro mostró tarjeta roja a Piero Hincapié tras taparse la boca e insultar a Santiago Giménez.

El Tricolor confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, dejando en el camino a Ecuador y manteniendo vivo el sueño de seguir avanzando en la justa.

Ahora, la Selección Mexicana espera conocer a su próximo rival en la fase de eliminación directa. Que sale entre Inglaterra y República Democrática del Congo.