Lucía Méndez confesó que ya tomó medidas legales ante los constantes ataques y críticas ofensivas que recibe a través de redes sociales. En entrevista para Sale el Sol, la actriz reveló que incluso ya trabaja junto a la policía cibernética para identificar a las personas responsables.
“Ahorita estamos investigando algo con la policía cibernética precisamente, porque hay gente que atrás de una imagen o de un perfil, te insulta y trata de hacerte daño. Y ahorita estamos con mis abogados viendo precisamente algo con inteligencia, con la policía cibernética”, declaró.
Al ser cuestionada sobre si actualmente está siendo víctima de ataques, Lucía confirmó que sí y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para descubrir quién está detrás.
“Sí, sí, sí, sí. Y voy a… Quiero saber profundamente quién es. No, no sospecho, pero… Sí, voy a dar con esa persona”, expresó.
La actriz también dejó claro que no permitirá que utilicen su imagen, voz o identidad mediante inteligencia artificial para promocionar productos o generar contenido falso, advirtiendo que procederá legalmente contra quien lo haga.
“No, porque saben que demando”, comentó entre risas, para después agregar con humor: “I’m gonna call my lawyer”, haciendo referencia al meme viral surgido tras una supuesta discusión que sostuvo con Madonna.
“No, no me aguanto. No, hablo a mi abogado. Yo sí. Yo no voy a lidiar con gente que quiera lastimarme. Entonces se van a tener que enfrentar a una demanda y una demanda millonaria. No, no, definitivamente no. Definitivamente no me voy a prestar a eso”, sentenció.
Lucía Méndez aseguró que nunca permanecerá callada ante contenido falso generado con inteligencia artificial o rumores que dañen su imagen pública.
“No, yo definitivamente creo que se queda todo el mundo callado. Yo digo, no me ha sucedido, pero si me sucede es algo y digo: ‘No soy yo. Es inteligencia artificial y es mentira’. Hay que parar inmediatamente el chisme. Cuando no eres tú, no te puedes quedar callado. Tienes que pararlo”, afirmó.
Asimismo, señaló que muchas personas prefieren no responder ante este tipo de situaciones, aunque ella prefiere enfrentar públicamente cualquier información falsa.
“Y hay mucha gente que se queda callada y no hace nada. No, no, no. Yo si no es algo mío, salgo de frente. Yo soy muy de frente. Salgo y digo: ‘No es verdad’”, agregó.
Pese a los riesgos que implica el mal uso de esta tecnología, la cantante reconoció que la inteligencia artificial también representa una herramienta positiva para distintas industrias.
“Pero sí es una maravilla la inteligencia artificial. Es algo que verdaderamente no solamente para entretenimiento, sino para muchas cosas más, para negocios, para moda, para muchas cosas maravillosas que no podemos brincarnos a la inteligencia artificial y es lo que estoy debutando”, comentó.
Las declaraciones de Lucía Méndez ocurrieron durante la entrega anual de los Premios Ícono 2026, celebrada este miércoles en El Cantoral, donde la actriz y cantante recibió el galardón Ícono Honorífico por su trayectoria en cine y televisión.