Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia

La actriz Lucía Méndez está atravesando por un complicado momento de salud, pues se encuentra hospitalizada desde hace algunos días por un caso de influenza severa.

De acuerdo con la comunicadora Vicky López, la protagonista de melodramas como ‘Colorina’ y ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ estaba a punto de entrar a la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, en sustitución de Laura León, pero este problema de salud se lo impidió.

“Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático”, reveló López en el programa Todo para la mujer.

“Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza”, aclaró Vicky al respecto.

Sobre el lugar donde posiblemente la artista de 68 años contrajo la enfermedad, la colaboradora de Maxine Woodside dijo:

“El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”.

“Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”, agregó.

Pese a continuar hospitalizada, la reportera refirió que Méndez está bien y sin mayores complicaciones médicas desde el pasado lunes.

“Tiene influenza, pero no es grave, sigue en observación y va a estar hospitalizada dos o tres días más por recomendación del médico. Ahorita está con mascarilla de oxígeno”, explicó Vicky López.