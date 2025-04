¿Sabine Moussier sufre una maldición? Le advierten: “Ya no hagas villanas; por eso las cosas te caen encima”

La semana pasada, Yordi Rosado festejó el segundo aniversario de su programa ‘De noche ya se armó’. Para celebrar, tuvo de invitados a varios de los villanos y villanas más emblemáticos de la televisión.

Una de las asistentes fue Sabine Moussier, quien sorprendió al declarar en el programa que Lucía Méndez le dijo que dejara de hacer villanas, ya que por eso le han ocurrido tantas tragedias. Al respecto platicamos con la actriz.

“Lucía me marcó porque había un proyecto para que hiciéramos juntas. Me preguntó cómo estaba. Me dijo: ‘Por favor, ya no hagas villanas’. Es que ella hablaba con una persona que sabe de astros o de otras vidas, no sé exactamente, pero es muy cercano a ella. Lucía le preguntó: ‘¿Por qué crees que a Sabine le pasa tanto?’”.

“Esta persona le respondió: ‘Es que el universo no sabe distinguir si es actuación o es verdad’. Entonces, tanta maldad te cae encima. Sí creo mucho en la energía. Cuando haces maldades (en las telenovelas), la gente dice: ‘Maldita vieja’, ‘que se muera’. Creo que eso sí puede formar un poquito parte de lo que uno tiene. Además de cosas que a uno le pasan por herencia o porque no las has sabido sanar”.

“A pesar de ello, no puedo dejar a mis villanas, porque son mi vida. Son mis satisfacciones para llegar como ejemplo con mis hijos. Me hacen sentir viva. Espero poder seguir de villana para el resto de mis vidas. Lo que sí he aprendido a decir es: ‘Universo, por favor, estoy actuando”.

Lucía Méndez advirtió a Sabine Moussier no hacer villanas

“(A Lucía) le dije: ‘¿Cómo crees? Sí, pero qué hago’. Me respondió: ‘Pues que te den de buena’”. Sin embargo, a Sabine solo le dan papeles de villana.

La actriz se sinceró y nos confesó que tampoco podría dejar de hacerde villana, por la cuestión del dinero: “Económicamente me ayudan. Las necesito. Me han forjado una carrera de la que yo he vivido. No me veo haciendo otra cosa que no sea actuar”.

Y es que, definitivamente, Sabine ha enfrentado cosas difíciles: Accidentes, enfermedades, violencia, amenazas: “Ha sido fuerte y duro. Han sido demasiadas. Hoy por hoy, ya no le tengo miedo a nada. Vivir con dolor te hace fuerte, porque tienes que seguir. Una tras otra, pero con dignidad, con fuerza y para adelante”.

Le preguntamos si ha recurrido a limpias. Nos dijo: “Una vez, pero no me gustó, porque soy proanimales y mat… 2 gallinitas. Sentí muy feo. Entonces Dios siempre ha estado conmigo. Siempre va a seguir conmigo. No me va a soltar de la mano”.

Finalmente, nos confesó que ya tiene pareja, aunque por el momento prefiere mantenerlo de forma discreta: “Estoy muy contenta. Feliz. Que sea lo que Dios quiera. Siempre dije: ‘De esta agua no beberé’, pero pues ya volví a beber. Así que Dios nos ayude”.

Sabine Moussier: ¿Qué adversidades ha enfrentado Karime?

Vivió una relación tormentosa con el padre de sus hijos, Jorge Peralta, quien la metió en una deuda millonaria y hasta la amenazó con una pistola.

En 2009 comenzó a sufrir fuertes dolores en el cuerpo. Primero le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré y luego enfermedad de Lyme. Incluso se manejó que era esclerosis múltiple. Hace unos meses le dijeron que tiene neuropatía de fibras pequeñas.

En 2012 cayó a una piscina sin agua mientras grababa la telenovela Abismo de pasión. Necesitó un remplazo total de cadera. Estuvo a punto de quedar parapléjica.

Tuvo una relación con un tipo al que conoció por redes sociales y que nunca vio en persona, pero la amenazó en reiteradas ocasiones.

La semana pasada declaró que fue víctima de abuso por parte de un actor durante la grabación de una escena íntima.

Las villanas de Sabine Moussier: amantes, ambiciosas, asesinas

Se dio a conocer en 1998 en la telenovela ‘El privilegio de amar’, donde encarnaba a ‘Lorenza’, una mujer que, si bien no era villana, sí era ambiciosa y se metía con el personaje de Andrés García, sin importarle que él estuviera casado y con una familia estable.

En 2002 participó en el melodrama Entre el amor y el odio. Su personaje de ‘Frida’ le quitó la vida sin ningún escrúpulo al “doctor Ramos”. Además, insultaba y le hacía la vida imposible a la protagonista, “Ana Cristina”.

En 2012 interpretó a la villana principal de la telenovela ‘Abismo de pasión’, donde en una escena que conmocionó a México, su personaje, “Carmina”, asesinó a un sacerdote, el “padre Guadalupe”.

En 2023, en la telenovela ‘Perdona nuestros pecados’, Ángela, acorralada por todas las atrocidades que había cometido, mató al “comisario Fuentes”.