Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2025 en Madrid, España, la actriz Kate del Castillo fue cuestionada por los reporteros sobre el estado de salud de su padre, el reconocido primer actor mexicano, Eric del Castillo, y su respuesta dejó un suspiro de alivio entre los fans.

A sus 90 años, el veterano artista ha sido tema de conversación por las complicaciones físicas que ha enfrentado, pero su hija disipó las dudas con declaraciones llenas de optimismo.

¿Qué dijo Kate del Castillo sobre la salud de su padre, Eric del Castillo?

Ante la preocupación de la prensa por el estado de salud de su padre, Kate, sin reparo, aseguró que don Eric goza de salud y que incluso ella tiene más achaques que el primer actor.

Kate del Castillo, actriz de ‘La reina del sur’ “Vengo de casa de mis padres. Están muy bien. La verdad, soy muy suertuda de tener a los padres que tengo, la edad que tienen y están espectaculares. Siguen trabajando. Siguen estando cuerdos. Tienen sus achaques, pero creo que tengo más achaques yo que mi papá, de verdad”

La también protagonista de telenovelas como Muchachitas y Mágica juventud subrayó que su padre sigue activo y con excelente ánimo. Aunque reconoce que tanto Eric como su madre presentan algunos problemas propios de la edad, afirma que gozan de buena salud general. “O sea, su espalda, sus ojitos… pero está muy bien”, aseguró con una sonrisa.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Eric del Castillo en los últimos años?

Si bien Kate del Castillo expresó que su padre se encuentra en buenas condiciones, no se pueden ignorar los episodios de salud que Eric ha vivido recientemente. Uno de los más delicados fue una caída ocurrida en 2021 mientras visitaba a su hija Verónica. El accidente le provocó una fisura en un hueso y una herida visible en la frente, además de dificultarle la movilidad durante meses.

A pesar de las molestias y los tratamientos posteriores, Eric del Castillo demostró fortaleza al someterse a cirugías necesarias y continuar en pie. Su recuperación fue lenta, pero constante, y con el apoyo de su familia logró volver a sus actividades con normalidad.

Otro desafío ha sido una afección ocular que se dio a conocer en octubre de 2023. Según informó él mismo en entrevistas pasadas, sufre un problema en la retina que le dificulta ver rostros y objetos con claridad. Esta condición podría derivar en una pérdida progresiva de la visión, por lo que ha adoptado el uso de lentes oscuros de forma permanente. Sin embargo, esto no ha mermado su lucidez mental como en algún momento se especuló al no haber reconocido a su hija Kate, pero esto se aclaró asegurando que era por su falta de visión no por una mala memoria.

¿Sigue activo Eric del Castillo a sus 90 años?

A pesar de todos los retos físicos, Eric del Castillo no ha colgado los guantes. Sigue trabajando y recibiendo propuestas dentro del medio artístico. Su carrera, que abarca más de seis décadas, ha dejado huella en el cine, el teatro y la televisión mexicana. Lejos de retirarse, el primer actor ha sabido adaptarse a los tiempos, y se mantiene presente en producciones recientes y también en eventos públicos. Aquí algunos de ellos: