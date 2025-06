Hiija de Emmanuel rompe el silencio tras el difícil momento del cantante al revelar preocupante padecimiento

El reconocido cantante mexicano Emmanuel atraviesa una etapa sumamente complicada, tanto en lo personal como en lo profesional. A los problemas de salud de su esposa, Mercedes Alemán, ahora se suma su propio deterioro físico, que lo obligó a suspender uno de sus esperados conciertos.

La noche del miércoles 11 de junio, Emmanuel publicó un video en sus redes en el que, con visible malestar y voz quebrada, confirmó que fue diagnosticado con influenza. Esto lo llevó a tomar la dolorosa decisión de posponer el concierto que daría el 12 de junio en Monterrey, Nuevo León, con Mijares, en el Two’r Amigos. El intérprete de “La chica de humo” pidió comprensión y reveló lo difícil que ha sido enfrentar esta enfermedad mientras su esposa también libra su propia batalla.

¿Qué enfermedad aqueja a Emmanuel y por qué alarmó tanto a sus fans? A través del video que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram, Emmanuel explicó que padece un cuadro severo de influenza que lo ha dejado física y emocionalmente agotado. El artista no ocultó su tristeza y hasta culpa al tener que suspender el compromiso con su público. “¿Cómo están? Yo bastante mal, con mucha tristeza y con vergüenza les digo que el show de mañana en Monterrey se tiene que posponer porque me dio influenza, esta enfermedad que te rompe por completo”, confesó el cantante. Muchos aplaudieron su honestidad y responsabilidad al priorizar su salud antes de subir al escenario en condiciones poco óptimas. Con más de medio millón de seguidores, la publicación recibió miles de “me gusta” y palabras de aliento, dejando claro el cariño que el público le tiene.

¿Cómo reaccionó la hija de Emmanuel tras la noticia de su enfermedad?

El mensaje que más impactó a los seguidores del artista fue, sin duda, el que escribió su hija Giovanna Acha. Conmovida por la situación que atraviesa su padre, la joven no dudó en manifestarle su amor y su apoyo de forma pública. Su comentario, breve pero lleno de sentimiento, se robó el corazón de los fans:

“Te amo papá. ¡Muy bien! Cuida tu salud para que podamos verte cantar muchos años más”.

La publicación de Giovanna no tardó en viralizarse, generando un sinfín de reacciones por parte de los internautas, quienes aplaudieron la unión y el cariño que caracteriza a la familia del cantante.

¿Cuándo y cómo será el concierto reprogramado de Emmanuel y Mijares en Monterrey?

Aunque la noticia del aplazamiento entristeció a muchos, Emmanuel aprovechó el mismo mensaje para anunciar la nueva fecha del esperado concierto. Será el próximo 10 de julio cuando el intérprete de “Bella señora” y “Quiero dormir cansado” regrese a Monterrey para reencontrarse con su público, una vez que supere por completo la enfermedad.

El cantante reveló que sus médicos le indicaron al menos cinco días de reposo absoluto para recuperarse de la influenza y evitar complicaciones mayores. “Les mando todo mi cariño, muchas gracias por su comprensión”, dijo en su mensaje, dejando en claro que su prioridad es regresar con toda la energía y brindar el espectáculo que sus fans merecen.

¿Qué se sabe de la salud de la esposa de Emmanuel, Mercedes Alemán y cómo ha afectado al cantante?

Mientras Emmanuel enfrenta su proceso de recuperación, no se puede dejar de lado el profundo desgaste emocional que ha supuesto para él el estado de salud de Mercedes Alemán. Durante el programa Juego de voces 2025, el público fue testigo de un video que mostró los esfuerzos de Mercedes por mover una mano y levantar el pulgar. La escena conmovió hasta las lágrimas al cantante y a su hijo, quienes no esperaban ver esas imágenes en televisión.

“No sabía que habían hecho ese video con mi esposa. Se me rompió el corazón a mí y a mi hijo, porque uno de sus problemas es que ya no se podía mover, para levantar la mano con esa sonrisa y luego levantar el pulgar (…) debió ser un esfuerzo gigantesco cerebralmente, fue muy fuerte, jamás me imaginé que iba a pasar algo así en el programa de TV”, relató Emmanuel en entrevista con el programa Hoy.