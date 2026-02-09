Tamaulipas refuerza vacunación contra sarampión y vigila riesgo de “supergripa”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, anunció un reforzamiento de las acciones de vacunación contra el sarampión y la influenza, ante el riesgo latente que representa la circulación nacional de estas enfermedades y la aparición de la llamada “supergripa”.

El funcionario recordó que en 2025 se registraron 12 casos de sarampión importados, todos vinculados a la comunidad menonita proveniente de Chihuahua, y que se realizaron cercos sanitarios con más de 130 muestras analizadas. En lo que va de 2026, se han reportado 12 casos sospechosos, de los cuales siete ya fueron descartados, por lo que actualmente no hay casos confirmados en el estado.

La cobertura de vacunación alcanza 80 por ciento en niños de 12 meses, 82 por ciento en los de 18 meses y 96 por ciento en los de 6 años, aunque Hernández Navarro subrayó que la meta para lograr inmunidad de rebaño es del 96 por ciento en todos los grupos. “No debemos bajar la guardia, porque el sarampión está circulando en todo el país”, advirtió.

Sobre el uso de cubrebocas, aclaró que no es obligatorio, pero sí recomendable en personas con enfermedades respiratorias o febriles para proteger a los demás.

“El riesgo es general y debemos pensar en la vacunación, sobre todo porque los casos se han dado en niños. La prevención es la clave”, puntualizó.

El secretario destacó que el trabajo coordinado con escuelas y brigadas de salud busca garantizar que la población esté protegida, mientras se mantiene vigilancia epidemiológica constante para descartar brotes.