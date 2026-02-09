Illoldi responde a ataques: “La Secretaría del Trabajo está abierta y empatiza con los afectados”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

Tras la aparición de propaganda callejera que lo acusa de “fracasar en la justicia laboral” y de no poder con la corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el secretario del Trabajo de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aseguró que su prioridad es atender a las familias afectadas por la dilatación de procesos laborales que en algunos casos llevan más de una década sin resolución.

Illoldi empatizó con quienes han visto dañados sus patrimonios por la acumulación de cifras exorbitantes y los exhortó a acercarse a la Secretaría para dar seguimiento procesal. Recordó que la resolución de expedientes también depende de otras instancias como tribunales laborales y de amparo, por lo que el trabajo es compartido.

“No quisiera verlo como una campaña política. Prefiero mantener la actuación institucional y dar la cara por la Secretaría del Trabajo. Las puertas están abiertas para que los afectados se acerquen con confianza”, afirmó.

El funcionario rechazó confirmar la existencia de corrupción, aunque admitió que algunos servidores públicos pueden haber caído en “estados de confort” que afectan la diligencia en los procesos. Subrayó que la dependencia está abierta a la crítica y tomará medidas si se demuestra que algún colaborador no está actuando correctamente.

Illoldi insistió en que su actuación será institucional y enfocada en mejorar la atención al ciudadano: “Enfrentamos la responsabilidad que implica el cargo y buscamos atender cada vez mejor al usuario”.