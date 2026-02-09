IMSS-Bienestar en Tamaulipas: cifras alegres y más paciencia para los derechohabientes

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El coordinador del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, aseguró que la infraestructura estatal presenta un 94% de mejorías y que el abasto de medicamentos, según él, alcanza el 92 por ciento en hospitales, aunque reconoció que el sistema aún no está terminado y pidió “más paciencia” a los derechohabientes.

Al ser cuestionado sobre las inconformidades por la centralización de recursos, Rodríguez minimizó las molestias: “Siempre va a haber alguna inconformidad, alguna molestia porque esto no es perfecto”. Añadió que el programa fue diseñado para consolidarse en tres o cuatro años, pese a que ya lleva ese mismo tiempo en operación sin resultados plenos, situación que por cierto, ha derivado en múltiples protestas y manifestaciones en su contra.

Durante la entrevista, el funcionario insistió en que el proceso es paulatino y que se invierte en infraestructura, medicamentos y equipamiento, pero evitó responder con claridad sobre los retrasos en la atención. Incluso, ante preguntas más incisivas, se intentó cortar la conversación.

“Es algo que por años estuvo abandonado y ahora lo retomamos, pero no es fácil de la noche a la mañana”, justificó, al reiterar que la población debe esperar.

La postura del coordinador contrasta con las quejas de derechohabientes que señalan falta de medicamentos, demoras en consultas y afectaciones en pagos a personal; en resumen, un sistema que no ha logrado aterrizar en Tamaulipas.