¿Se puede recibir la vacuna de la influenza al estar enfermo? Esto dice la ciencia

El invierno marca el inicio de la influenza y la necesidad de vacunarse para prevenir complicaciones. Es común despertar con congestión y dudar sobre si acudir al consultorio o cancelar la cita para recuperarse primero.

Si se padece una enfermedad leve, la inmunización no causará problemas, aunque la respuesta de las defensas podría no ser tan potente. El sistema inmune trabaja mejor cuando no está distraído luchando contra otra infección fuerte.

¿Qué pasa si te vacunas contra la influenza cuando te enfermas?

Para entender cómo reacciona el organismo al vacunarse sintiéndose mal, aquí se presentan los detalles sobre recibir la dosis bajo estas condiciones, según explica la Cleveland Clinic:

Enfermedad leve: Si se tiene un resfriado común o moqueo, es posible vacunarse sin riesgo. El cuerpo maneja la situación, aunque la generación de protección suele ser un poco menor que estando sano.

Falsa creencia: No resulta peligroso vacunarse con síntomas menores. La idea de que la dosis «choca» con un resfriado es un mito; simplemente se busca la máxima eficacia para protegerse todo el invierno.

Cuando los síntomas son intensos, el personal médico prefiere que se posponga la visita hasta que el paciente se encuentre estable. Es vital escuchar al cuerpo y esperar unos días para no sobrecargar las defensas naturales.

Aquí se detallan las señales de alerta que indican que se debe permanecer en casa y reagendar la inmunización, priorizando la recuperación física:

Fiebre alta: Si se presenta temperatura elevada o deshidratación , se debe esperar a que los síntomas desaparezcan. Esto permite que el organismo se recupere antes de procesar los componentes del biológico.

, se debe esperar a que los síntomas desaparezcan. Esto permite que el organismo se recupere antes de procesar los componentes del biológico. Gravedad: Si el malestar es profundo o empeora, se debe consultar al médico antes de proceder. El sistema inmune ya ocupa sus recursos combatiendo una batalla interna y requiere descanso absoluto.

¿Quiénes deben tener más precaución al vacunarse?

Aunque la recomendación es casi universal para mayores de seis meses, existen grupos que deben tener precaución extrema. Algunas condiciones médicas reaccionan negativamente a los componentes del biológico.

Se debe informar siempre al médico sobre los antecedentes personales. Para identificar si un paciente entra en las excepciones, se presenta esta lista de contraindicaciones según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Secretaría de Salud (Ssa):

Bebés pequeños: Los niños menores de 6 meses son demasiado jóvenes, por lo que deben esperar. Ellos dependen de la protección que brindan las personas vacunadas a su alrededor.

son demasiado jóvenes, por lo que deben esperar. Ellos dependen de la protección que brindan las personas vacunadas a su alrededor. Historial de GBS: Quienes desarrollaron el Síndrome de Guillain-Barré (cuando el sistema inmunitario ataca por error los nervios periféricos) tras una dosis anterior deben consultar al especialista. Este diagnóstico requiere una evaluación profunda antes de intentar una nueva aplicación.

Las mujeres embarazadas deben vacunarse, ya que su sistema es más frágil y la inyección protege también al bebé. Es un escudo importante que resguarda la vida del pequeño durante sus primeros meses de nacido.