Salud llama, de nuevo, a vacunarse: COVID e influenza con alta mortalidad en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El director general de políticas de salud y bienestar poblacional, Gabriel de la Garza, lanzó un llamado urgente a la población tamaulipeca para acudir a vacunarse en la campaña invernal contra influenza, neumococo y COVID-19.

Reconoció que existe temor y desconfianza hacia la vacuna contra el COVID, pero subrayó que en Tamaulipas se están aplicando exclusivamente dosis de Pfizer y Moderna, consideradas las de mayor calidad en el mercado mundial.

De la Garza informó que en los 11 meses y medio de 2025 se han registrado 62 casos de COVID-19, con cuatro defunciones, lo que representa una mortalidad del 7 por ciento. Los fallecimientos corresponden a adultos con comorbilidades como diabetes e hipertensión, y ninguno de ellos estaba vacunado. “No queremos infundir temor, pero es importante la vacuna contra el COVID”, enfatizó.

El funcionario reconoció que la demanda de vacunas COVID es baja debido al exceso de confianza y a la difusión de información que genera temor. Sin embargo, insistió en que las dosis aplicadas en Tamaulipas son seguras y de calidad comprobada. “La vacuna patria no se aplicó en el estado; aquí solo se suministran las que llegan por vía federal y son Pfizer y Moderna”, aclaró.

Para reforzar la campaña, se instalaron cinco macrositios de vacunación en Tampico, Madero, ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, además de los 12 distritos de salud que cuentan con abasto suficiente de biológicos. De la Garza adelantó que también se realizan brigadas casa por casa para acercar las dosis a la población.

El panorama de influenza también preocupa: Tamaulipas acumula 67 casos y seis defunciones en 2025. La mayoría de los fallecimientos se relacionan con comorbilidades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y VIH/SIDA. En tres de los seis casos, los pacientes no estaban vacunados contra la influenza, lo que refuerza la urgencia de la inmunización.

Finalmente, el funcionario compartió su experiencia personal al aplicarse las tres vacunas —influenza, neumococo y COVID— en una sola jornada. “Lo único que sentí fue dolor en los hombros”, dijo, para subrayar que la vacunación es segura y necesaria. El mensaje es claro: la salud pública depende de la confianza ciudadana en la prevención, y Tamaulipas no puede permitirse el exceso de confianza frente a enfermedades con alta mortalidad