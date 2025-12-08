Educación descarta suspender clases por bajas temperaturas en diciembre

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que durante este mes de diciembre no se contempla la suspensión de clases por bajas temperaturas y refirió que, de acuerdo con los pronósticos de Protección Civil, no se esperan frentes fríos intensos en la zona centro y sur del estado antes del inicio del periodo vacacional.

Valdez precisó que las clases concluirán el 19 de diciembre y se reanudarán el 7 de enero, con más de un millón de alumnos de nivel básico, medio superior y superior entrando al receso escolar.

“De aquí al 19 no se prevé que Victoria ni la zona sur registren temperaturas menores a cinco grados; quizá en la frontera, pero será a consideración de los padres de familia”, explicó.

El funcionario recordó que existe una circular vigente que establece que, cuando el termómetro baja de cinco grados, los padres pueden decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. En caso de temperaturas bajo cero, la Secretaría de Educación sí contempla suspender clases para evitar riesgos en el traslado de alumnos y docentes.

Miguel Ángel Valdez destacó que la coordinación con Protección Civil estatal se mantiene activa y que ya se emitieron recomendaciones para que los niños acudan bien abrigados a las aulas. Además, se prevé reforzar la comunicación con boletines y videos informativos durante la temporada invernal.

El titular de Educación adelantó que será en enero cuando se monitoreen con mayor atención los frentes fríos, pues se esperan temperaturas más gélidas en la entidad. “Estamos atentos y listos para emitir adecuaciones si es necesario, pero en diciembre no habrá suspensión de clases”, reiteró.

Aunque la decisión de enviar a los niños a la escuela en días fríos quedará en manos de los padres, el gobierno estatal garantiza vigilancia y medidas preventivas para enero, cuando el invierno se recrudezca.