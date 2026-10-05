Lluvias no afectan clases en Tamaulipas; criterio de padres aplica solo en Matamoros

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 05 de octubre del 2026

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que debido a las lluvias recientes, únicamente en el municipio de Matamoros se deja a criterio de los padres de familia la decisión de enviar a sus hijos a clases, mientras que en el resto del estado las actividades escolares continúan de manera normal.

Valdez García explicó que en Matamoros, tanto en áreas seccionales como en ejidos, algunas colonias presentan dificultades de tránsito, por lo que Protección Civil emitió la recomendación de que los padres decidan si llevan o no a los estudiantes a la escuela. “Las escuelas estarán abiertas y los maestros trabajando, pero se recomienda prudencia y ante todo salvaguardar la integridad”, señaló.

El funcionario subrayó que Protección Civil es la instancia que lleva la voz de mando en este tipo de situaciones, y que se mantiene el monitoreo de la posible tormenta tropical en el sur del estado y hasta la zona de Nuevo Laredo.

En Matamoros, seis escuelas —dos telesecundarias y cuatro primarias— presentan encharcamientos en sus alrededores, por lo que se activó el protocolo de clases en línea para garantizar la continuidad académica.

De manera general, el secretario reconoció que alrededor del 30% de las seis mil escuelas del estado requieren reparaciones de infraestructura, lo que equivale a más de mil planteles pero recordó que es producto del rezago heredado; las principales necesidades incluyen instalaciones eléctricas, condiciones hidrosanitarias, bardas perimetrales y techumbres.

Valdez García aseguró que se trabaja en atender este rezago en los 43 municipios, con acciones distribuidas de manera equitativa. “Es una realidad que algunas escuelas necesitan mejoras, pero estamos avanzando en todos los frentes”, puntualizó.

Finalmente, reiteró el llamado a los padres de familia a mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil, que definirá las medidas a seguir conforme evolucione el fenómeno meteorológico