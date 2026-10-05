Hospitales de Tamaulipas resisten lluvias sin afectaciones mayores

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 05 de octubre del 2026

El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, informó que la infraestructura hospitalaria bajo resguardo de la dependencia se mantiene en condiciones adecuadas pese a las recientes lluvias, con reportes de encharcamientos menores pero sin emergencias graves.

Guerrero Morales explicó que solicitó un informe a los jefes de las 12 jurisdicciones sanitarias, quienes confirmaron que los hospitales y clínicas estatales no registran inundaciones significativas. “Gracias a Dios, el reporte fue positivo: solo charcos y pequeñas acumulaciones de agua, sin alteraciones mayores”, señaló.

El funcionario destacó que el Hospital de Altamira, único que aún depende directamente de la Secretaría de Salud, se encuentra sin consecuencias por las precipitaciones. Añadió que, en coordinación con Protección Civil, se han tomado medidas preventivas en zonas como Matamoros, Altamira, Ciudad Madero y Miguel Alemán, incluyendo la posibilidad de habilitar albergues en caso de ser necesario.

Respecto a los hospitales del IMSS Bienestar, Guerrero Morales indicó que el reporte del coordinador estatal, Marggid Rodríguez Avendaño confirma únicamente encharcamientos en municipios de la frontera norte, principalmente Reynosa y Matamoros, sin emergencias hospitalarias.

En otro tema, el secretario respondió al informe del INEGI, que señala un aumento en la preferencia de los tamaulipecos por hospitales privados y farmacias. Al respecto explicó quea partir de enero del 2027 se implementará una estrategia de consultorios universales de salud, con 476 espacios destinados a acercar la atención médica y reducir el gasto de bolsillo de la población.

En este sentido, Guerrero Morales agregó que en los hospitales del IMSS Bienestar se mantiene un abasto de medicamentos entre 82 y 85%, y se trabaja en la contratación de médicos especialistas para cubrir las necesidades de algunas unidades.

Finalmente, aseguró que la confianza en el sistema público de salud se mantiene: “La gente está reconociendo el trabajo que se está haciendo en atención primaria, y creemos pertinente seguir fortaleciendo la aportación a la ciudadanía”, concluyó.