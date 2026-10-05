Carreteras de Tamaulipas siguen transitables pese a deslaves y lluvias

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 05 de octubre del 2026

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que aunque las lluvias recientes han provocado deslaves y afectaciones en algunos tramos, las carreteras estatales se mantienen transitables con precaución.

Cepeda Anaya señaló que en la carretera Zaragoza se han registrado incidencias, además de daños en un tramo cercano a Mante, donde se formaron baches que han afectado vehículos.

También se reportaron vados rebasados en la zona de Hidalgo y un puente vado con afectaciones.

En la región de Mante–Tula, se presentó un deslave que está siendo atendido, aunque hasta el momento no ha generado consecuencias mayores. “Estamos trabajando en retirar el material, pero no ha afectado la circulación”, indicó.

El funcionario explicó que la Secretaría de Obras Públicas evalúa los daños en carreteras estatales, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantiene proyectos de rehabilitación con una inversión cercana a mil millones de pesos, actualmente detenidos por las lluvias pero que continuarán en cuanto mejoren las condiciones.

«Hasta ahorita las carreteras están transitables, con ciertas precauciones por lo que son las lluvias», afirmó Cepeda Anaya, quien agregó que, según el pronóstico, las precipitaciones continuarán al menos hasta mañana martes, con una pausa el miércoles y regreso de lluvias el jueves