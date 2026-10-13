Definen mediante licitación a empresa local para concluir proyecto del nuevo penal en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La conclusión de la obra del nuevo centro penitenciario de Ciudad Victoria continúa en etapa de planeación, mientras el Gobierno de Tamaulipas prepara el procedimiento para contratar a una empresa de la región que participe en los trabajos, informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario explicó que todavía se realizan acciones preliminares en el inmueble y que el proyecto se encuentra en proceso de definición, por lo que aún no existe una compañía contratada para desarrollar las labores correspondientes.

“Estamos trabajando apenas con el tema del penal. Estamos proyectándolo”, declaró.

Cepeda Anaya indicó que las intervenciones actuales son limitadas y tienen como propósito facilitar el acceso a otras áreas de las instalaciones, sin que ello signifique que la etapa de construcción se encuentre ya en marcha bajo un esquema definitivo.

“Lo que estamos haciendo ahorita, medio desmontamos una parte para tener acceso a otra”, explicó.

Respecto a la elaboración de la propuesta técnica, el titular de Obras Públicas precisó que existe participación tanto del Gobierno estatal como de una empresa privada, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre las características del proyecto y las responsabilidades que corresponderán a cada parte.

En cuanto a la contratación, aclaró que el proceso todavía está pendiente y que la selección deberá realizarse mediante una licitación, mecanismo con el que se determinará qué compañía se encargará de los trabajos.

“Es una empresa que apenas vamos a contratar, vamos a licitar”, puntualizó.

El secretario adelantó que la firma seleccionada será de origen local; sin embargo, no reveló su identidad ni precisó cuándo podría quedar resuelto el procedimiento. Ante las preguntas sobre las opciones que se encuentran bajo revisión, pidió esperar a que concluya el análisis antes de hacer un anuncio oficial.

“Es una empresa que va a ser local”, sostuvo, sin ofrecer información adicional sobre los participantes potenciales.

La definición del proyecto mantiene pendientes aspectos como la inversión que requerirá la conclusión del inmueble, los plazos de ejecución y las características de la intervención que permitirá avanzar en la infraestructura penitenciaria de la capital tamaulipeca. Cepeda Anaya no proporcionó fechas ni cifras sobre estos rubros.