IMSS reconoce faltantes de medicamentos y pide a pacientes reportarlos ante directivos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La falta de algunos medicamentos en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas puede requerir procedimientos de compra extraordinaria para completar las recetas, reconoció el delegado del organismo, José Luis Aranza Aguilar, quien señaló que la entrega de los productos pendientes no siempre se realiza el mismo día en que son solicitados.

El funcionario defendió los indicadores de suministro del Instituto al asegurar que el 95 por ciento de las recetas se surte en las farmacias, mientras que el porcentaje restante requiere atención mediante mecanismos administrativos para conseguir los fármacos que no se encuentran disponibles.

“Abasto del 95 por ciento cuando llega el paciente a su receta y ese cinco por ciento que está también como una estadística y que nos interesa a nosotros de forma también muy importante”, declaró al ser cuestionado sobre las inconformidades relacionadas con el servicio de farmacia.

Las declaraciones se producen en medio de los señalamientos de trabajadores y derechohabientes por las carencias que enfrenta la Unidad de Medicina Familiar número 77, ubicada en Ciudad Madero, donde también se han expuesto deficiencias en la disponibilidad de camas, personal de enfermería y medicamentos, además de demoras en la programación de intervenciones quirúrgicas.

Ante este escenario, Aranza Aguilar sostuvo que los pacientes deben comunicar directamente a los responsables de las unidades médicas cuando no reciban alguno de los medicamentos prescritos, con el propósito de iniciar las gestiones correspondientes para completar el suministro.

“Los derechohabientes, los pacientes deben de acudir en ese momento con las autoridades de la unidad de medicina familiar o con las autoridades de los hospitales para decirles: mire, me hizo falta ese medicamento”, indicó.

El delegado explicó que, una vez identificado el faltante, el Instituto puede recurrir a un procedimiento de compra emergente. Sin embargo, reconoció que esta alternativa no garantiza que el paciente reciba el medicamento de manera inmediata, pues el tiempo de entrega depende de la gestión para obtenerlo.

“A través de ese procedimiento de compra emergente se le resuelve. No en ese día, en algunos casos sí, pero les dicen cuándo van a regresar para que se les dé el medicamento faltante”, detalló.

El representante del IMSS insistió en que los directivos de las unidades de primer y segundo nivel conocen el mecanismo establecido para atender estos casos, por lo que reiteró el llamado a los usuarios a presentar sus reportes directamente ante las autoridades médicas.

Respecto a la manifestación pacífica realizada por trabajadores del Instituto en Ciudad Madero, el delegado manifestó respeto a las expresiones del personal y aseguró que las inconformidades no provocaron la suspensión de los servicios.

“Soy muy respetuoso de las expresiones y los servicios no se suspenden, los servicios se mantienen con la actividad normal, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, quirófanos, los hospitales y las unidades de medicina familiar en la rutina normal de todos los días”, afirmó.

Aunque el funcionario defendió el porcentaje general de surtimiento de recetas y describió el mecanismo para atender los medicamentos faltantes, sus declaraciones no precisaron las causas de las carencias señaladas en el sur de Tamaulipas ni establecieron un plazo para resolverlas.

Las denuncias del personal y de los usuarios mantienen bajo cuestionamiento la capacidad del Instituto para garantizar el suministro oportuno de tratamientos y la atención hospitalaria.