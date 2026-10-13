Pide Observatorio Ciudadano trato digno en operativos de grúas y respalda aplicación del reglamento vial

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Observatorio Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos en Tamaulipas, Alejandro Reyes Zúñiga, manifestó su inconformidad con la actuación de trabajadores de empresas de grúas durante los operativos de retiro de vehículos, al considerar que los procedimientos deben realizarse con respeto a los derechos humanos y sin incurrir en acciones que vulneren la dignidad de las personas.

Tras referirse a un video en el que se observa una situación relacionada con estos servicios, el representante ciudadano sostuvo que los trabajadores deben actuar con mayor prudencia y contar con capacitación en materia de derechos humanos, especialmente cuando sus labores involucran a ciudadanos.

“No puedes vulnerar los derechos de la demás gente. Tienes que saber respetar para que te puedan respetar”, expresó Reyes Zúñiga, quien consideró que los hechos observados no deben normalizarse y que es necesario revisar qué acciones pueden emprenderse para atender este tipo de situaciones.

El presidente del organismo señaló que quienes prestan servicios a través de empresas particulares también tienen la responsabilidad de conducirse con respeto y brindar un trato digno, por lo que consideró necesario acercarles información y orientación sobre los principios fundamentales de los derechos humanos.

“Les falta, yo creo que un poquito de llevarles también derechos humanos a ellos, para que sepan en qué consiste el respeto a derechos humanos y trato digno”, afirmó.

Reyes Zúñiga indicó que el Observatorio Ciudadano respalda a la persona involucrada en el incidente que circuló en video, al señalar que tuvieron oportunidad de observar la secuencia de los hechos y manifestar su inconformidad con la manera en que se desarrolló la situación.

No obstante, puntualizó que la defensa de los derechos humanos también implica respetar las atribuciones de las autoridades y reconocer la importancia de que los procedimientos se realicen conforme a la normativa correspondiente.

En relación con los operativos de la Dirección de Tránsito para liberar vialidades y retirar objetos con los que particulares apartan espacios de estacionamiento en la vía pública, el activista consideró que la autoridad está actuando conforme al reglamento.

Reconoció que existen quejas ciudadanas por estas acciones, pero señaló que las calles y los espacios públicos deben permanecer disponibles para el conjunto de la población, sin que particulares puedan apropiarse de ellos mediante la colocación de cajones, bloques u otros objetos.

“Las vías públicas precisamente son públicas para todos los ciudadanos. No se pueden separar y la Dirección de Tránsito está aplicando bien el reglamento”, sostuvo.

Finalmente, indicó que el Observatorio intervendría en favor de la ciudadanía si detectara que las autoridades incumplen las disposiciones aplicables, al tiempo que reiteró la importancia de mantener un equilibrio entre el cumplimiento de las normas, el respeto a las instituciones y la protección de los derechos humanos.