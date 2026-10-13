Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de octubre.- Las deficiencias en la climatización y las quejas por falta de insumos médicos mantienen bajo escrutinio las condiciones de atención del ISSSTE en Tamaulipas, donde el organismo realiza trabajos para corregir fallas de aire acondicionado en tres unidades médicas.

El delegado del instituto, Jorge Cortina, informó que los problemas se presentan en hospitales de Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero, donde se llevan a cabo acciones para restablecer el funcionamiento de los equipos de climatización.

Explicó que las fallas están relacionadas con distintos factores, entre ellos la falta de mantenimiento y las lluvias recientes, que han afectado el funcionamiento de los sistemas en las instalaciones médicas.

Los trabajos también comprenden labores preventivas y correctivas en plantas de energía y subestaciones eléctricas, con el propósito de mantener en operación los servicios hospitalarios y atender las deficiencias que pueden afectar la atención a los pacientes.

En cuanto al suministro de medicamentos, Cortina aseguró que las farmacias de las 33 unidades médicas del ISSSTE en Tamaulipas registran una cobertura del 95 por ciento, aunque no detalló cuáles son los fármacos que todavía presentan faltantes ni cuándo podría alcanzarse el abasto completo.

“Actualmente tenemos un 95 por ciento de abasto de medicamentos en las farmacias de las 33 unidades médicas del estado”, señaló el delegado al informar sobre el nivel de suministro en Tamaulipas.

Las inconformidades también quedaron expuestas en julio de 2026, cuando trabajadores de la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria denunciaron carencias en las áreas médicas. Entre los principales señalamientos mencionaron la falta de aire acondicionado en hospitalización y la escasez de insumos, problemas que, afirmaron, repercutían en la atención de los pacientes.

Aunque el organismo reporta un abasto de medicamentos del 95 por ciento y mantiene trabajos de mantenimiento, todavía está pendiente resolver las fallas de climatización en las tres unidades médicas y atender las carencias denunciadas por el personal.