¿Sabine Moussier habría solicitado la eutanasia? La verdad detrás de los videos falsos hechos con IA que difundieron en redes

En TikTok, Facebook y X se viralizaron videos hechos con inteligencia artificial (IA) que “confirmarían” que Sabine Moussier presuntamente habría solicitado la eutanasia en Colombia por su estado de salud. Se usaron voces y rostros de celebridades sin autorización para darle “credibilidad” al chisme, pero todo es falso. No hay anuncio oficial, no existe confirmación real y la actriz continúa en México enfocada en su carrera y su familia.

A continuación, te explicamos qué dicen realmente los videos, por qué son falsos, quién es la mujer que aparece en ellos y cuál es el verdadero estado de salud de Sabine Moussier, todo con información clara, verificada y en supuesto, como corresponde.

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia en Colombia por su enfermedad? Esto dicen los videos falsos hechos en IA

Los clips virales que detonaron la polémica se escucha presuntamente que Sabine Moussier habría viajado a Colombia para presuntamente someterse a un proceso de eutanasia, según su salud presuntamente se se habría deteriorado gravemente a causa de una enfermedad autoinmune.

En los videos, creados con IA, se usó sin permiso la imagen sin permiso de Galilea Montijo y Cynthia Klitbo, quienes supuestamente confirmarían la noticia con mensajes emotivos. Incluso, uno de los materiales falsos se escucha que falsamente que la actriz presuntamente habría fallecido.

Uno de los audios falsos que circuló decía textualmente: “Nuestra querida Sabine Moussier ha tomado la decisión de tomar la eutanasia en Colombia para ponerle fin a su sufrimiento por su enfermedad, una noticia que nos entristece a todos”, se escucha en el video falso.

En otro clip, una voz que imitaría y también usa sin permiso la voz e imagen de Cynthia Klitbo: “Sabine se hará la eutanasia, mi amiga y hermana me pidió que la acompañara en su último momento”, se escucha en el video falso.

No obstante, todo este contenido es falso, generado con herramientas de inteligencia artificial que manipulan voces e imágenes para simular declaraciones inexistentes. Ninguna de las personas mencionadas ha confirmado dicha información, y no existe evidencia real de que Sabine Moussier presuntamente habría solicitado eutanasia o salido del país por ese motivo.