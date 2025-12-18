Una de las noticias más esperadas fue el aumento de la Pensión Bienestar adultos mayores en 2026, que será mayor a la inflación actual, pero lamentablemente no todos los beneficiarios van a recibir el apoyo, por eso acá te mostramos la lista de personas de 65 años y más que ya no van a recibir pago el próximo año por baja del programa.
Fue la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la encargada de confirmar el aumento a la Pensión Bienestar 2026, por eso en una nota te mostramos cuánto subiría el pago para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad.
Lista de adultos mayores que ya no cobrarán aumento de Pensión Bienestar 2026
De acuerdo con las reglas de operación de la pensión adultos mayores, la siguiente lista de personas serán dadas de baja del programa:
- Baja por CURP en estatus de defunción.
- Adultos mayores causarán baja por inconsistencias en los datos de identificación de la persona beneficiaria. Entregaron documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO.
- El beneficiario será cuando se haya identificado una duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención.
- Quienes no recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.
- Adultos mayores serán baja porque no lograron ser localizadas por el personal de la Secretaría del Bienestar, en al menos dos visitas domiciliarias.
- Beneficiarios que no cobren durante dos bimestres consecutivos por retención de pago serán baja.